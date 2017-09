Faggiano: "Non dimentico il fango su Parma-Ancona"

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha incontrato i cronisti nel pomeriggio. Ha parlato del mercato del Parma ma non solo.

Il ds sottolinea che dopo l'archiviazione dell'indagine su Parma-Ancona dello scorso campionato si aspettava delle scuse da parte di chi ha attaccato la società. "Qualcuno, magari aiutato dai successi della squadra e dall'archiviazione del fatto magari se l'è scordato, ma io il fango ricevuto per via di Parma-Ancona non lo dimentico", chiarisce Faggiano.

Dice ancora Faggiano: "Spesso dimentichiamo che dietro al calcio c’è una famiglia, gente con dei valori. Essere attaccati così superficialmente, attaccare cinquanta, cento persone che lavorano nel Parma e per il bene del Parma non va bene. Sono stati fatti titoloni, c’erano certezze da parte di tutti, poi come volevasi dimostrare arriva il fax che dice che tutto è stato archiviato perchè non c’è nulla, e vedo poche righe sulla vicenda. Ma mi aspettavo delle scuse. Questa è una società formata soprattutto da tifosi, da gente che vuole bene al Parma. Se gli attacchi mi arrivano da fuori è un conto, ma se vengono da dentro mi fanno più male. Noi del Parma qualche scusa ce la aspettiamo".

Per quanto riguarda il mercato, il direttore sportivo crociato dice tra l'altro: "Se io non avessi preso Ceravolo non avrei mandato via Evacuo, con il Sassuolo è successo lo stesso".