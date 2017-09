La Tep "porta" il Parma in Serie B

Grafica rinnovata e un “look” tutto nuovo per l’ammiraglia della flotta TEP che, anche per il l’annata 2017/2018 continuerà a trasportare la prima squadra agli incontri del campionato di Serie B, grazie al rinnovato accordo fra il Parma Calcio e lo storico vettore ufficiale dei gialloblu.

La prima squadra usufruirà del servizio offerto da Tep per tutte le partite. Pochi chilometri a bordo, dunque, quando si tratterà di raggiungere lo Stadio Tardini in occasione delle partite in casa. In occasione delle trasferte, invece, il viaggio più lungo consentirà ai giocatori di beneficiare di tutte le dotazioni di comfort del pullman: sedili reclinabili, lettori individuali per l’ascolto di musica e la tv satellitare con schermi LCD offriranno alla squadra l’opportunità di viaggiare col massimo relax. Ma a servirsi della flotta Tep saranno anche tutte le formazioni giovanili e la squadra femminile. A condurre i pullman ci saranno una rosa di autisti selezionati tra quelli destinati alla guida della flotta Granturismo.

“Siamo felici di continuare ad accompagnare il Parma Calcio anche in serie B. - commenta a margine della presentazione il presidente di TEP Antonio Rizzi - Come azienda dei trasporti di Parma, condividiamo con la squadra il forte legame culturale e sociale col territorio. Per noi è una collaborazione preziosa che testimonia i valori per i quali siamo lieti di continuare a metterci al servizio.”

Gli fa eco Luca Carra, Amministratore Delegato del Parma Calcio 1913: "Siamo soddisfatti di aver rinnovato l'accordo con l'azienda dei trasporti cittadina, che da tanti anni segue il Parma. Abbiamo voluto rinnovare questo rapporto con Tep perché siamo soddisfatti del loro ottimo servizio, e la volontà di proseguire è dimostrata anche dalla nuova livrea che accompagnerà il pullman: un investimento che ci ha trovati concordi, per rinnovare anche la grafica del mezzo che ci accompagnerà durante tutta questa stagione".