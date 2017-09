Che mercato...(chiuso con il colpaccio Ceravolo), e numeri alla mano: che inizio di campionato. Ma proprio dopo il calciomercato, avevamo chieso ai tifosi (lettori) un pronostico sul campionato dei crociati. Boom di clic e tantissimi voti. Per i nostri lettori, il Parma è da play-off (53%). Ottimismo e fiducia per il 25%: crociati da promozione diretta. Per il 17% è un Parma da centro classifica, per il 4% si salverà.