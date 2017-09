3a giornata: il Carpi vince. Riscatto Cremonese La classifica

In campo 16 squadre per la terza giornata di serie B (domani 17,30 Parma e Brescia, lunedì alle 20.30 Cittadella-Perugia). Pescara-Frosinone giocata ieri.

Ascoli-Novara 1-2

Avellino-Foggia 5-1

Bari-Venezia 0-2

Carpi-Salernitana 1-0

Palermo-Empoli 3-3

Pro Vercelli-Cremonese 1-4

Spezia-Entella 2-1

Ternana-Cesena 1-0

Pescara-Frosinone (ieri) 3-3

La classifica

1.Carpi 9

2. Frosinone 7

3. Perugia 6

4. Cremonese 6

5. Avellino 6

6. Parma 6

7. Palermo 5

8. Venezia 5

9. Empoli 5

10. Ternana 5

11. Pescara 4

12. Bari 3

13. Cittadella 3

14. Ascoli 3

15. Novara 3

16. Spezia 3

17. Salernitana 2

18. Brescia 1

19. Cesena 1

20. Entella 1

21. Foggia 1

22. Pro Vercelli 0





Pro Vercelli - Cremonese 1-4

Crolla la Pro Vercelli, sconfitta in casa 4-1 dalla Cremonese. I piemontesi sono usciti tra i fischi: al terzo ko consecutivo, restano da soli all’ultimo posto della serie B, a 0 punti.

I grigiorossi allenati da Tesser hanno sfruttato un avvio sprint con la rete all’8' di Pesce (tiro dalla distanza corretto da Jidayi). La Pro non è riuscita a reagire, e la Cremonese ha avuto buon gioco nel controllare e firmare il 2-0 con Brighenti al 38' (deviazione sottomisura). Nella ripresa poca Pro Vercelli e la Cremonese ha firmato il tris con Cavion (spettacolare rovesciata) al 36'. Nel finale Firenze su rigore (fallo di Canini sullo stesso attaccante) ha accorciato al 43' ma nel recupero Mokulu in contropiede ha fissato lo score sull'1-4. Per la Pro è piena crisi.

Carpi-Salernitana 1-0

l Carpi scatta solitario in vetta alla classifica di serie B in virtù della terza vittoria di fila ottenuta contro la Salernitana. La squadra di Calabro viaggia così a punteggio pieno, precedendo tutte le altre in attesa dei posticipi.

La rete decisiva contro i campani porta la firma di Malcore (già decisivo nella gara di esordio) con una prodezza balistica non indifferente al 35' del primo tempo. Il Carpi ha vinto tutte e tre le partite con l’identico punteggio di 1 a 0.

Bari-Venezia 0-2

Il Venezia ha espugnato il San Nicola (0-2), davanti a oltre 14mila spettatori, e ha inflitto la prima sconfitta interna al Bari (secondo ko consecutivo).

L’undici allenato da Pippo Inzaghi, al terzo risultato utile di fila, ha disputato una gara ordinata e accorta sul piano difensivo, passando in vantaggio al 30' su rigore di Bentivoglio (fallo di D’Elia su Falzerano). Poi i veneti hanno gestito l'esuberanza dei pugliesi con un buon pressing e marcature molto attente. Nella ripresa il raddoppio di Zigoni è arrivato al 14' st: l’attaccante è stato micidiale nello sfruttare un assist di testa di Moreo (ingenuità in marcatura di Capradossi). Nel recupero la reazione del Bari si è materializzata in un palo di Improta e in una traversa di Floro Flores.

La squadra allenata da Grosso, priva in avanti di Galano (infortunato), ha registrato un rilevante passo indietro sul piano tattico confermando le incertezze difensive già mostrate nella trasferta di Empoli e un possesso palla a tratti sterile.