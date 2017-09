“Giocare il secondo tempo era praticamente quasi impossibile. Abbiamo cercato di arrivare in qualche modo il più vicino possibile alla porta. Purtroppo, non ci siamo riusciti in maniera concreta. C’è il rammarico per non aver portato a casa almeno un pareggio. Le condizioni del campo erano impraticabili, però in qualche modo almeno un pareggio dovevamo portarlo a casa", il commento della sconfitta casalinga di Simone Iacoponi.