Parma, campagna abbonamenti: si riparte fino a sabato 16 settembre

Riprende oggi fino a sabato 16 settembre la Campagna Abbonamenti (9.126 le tessere sottoscritte finora) per poter assistere alle partite del Parma Calcio in Serie B ConTe.it 2017/18 allo stadio Ennio Tardini.

Queste le modalità di sottoscrizione:



Da lunedì 11 settembre (ore 16) a sabato 16 settembre (ore 23:59) sul circuito Listicket (online cliccare qui e punti vendita)

giovedì 14 e venerdì 15 settembre 2017 allo stadio Tardini nella sede del Centro di Coordinamento Parma Clubs (la palazzina Maria Luigia) in piazzale Risorgimento 1 dalle 15:30 alle 19:30

Questa seconda finestra di Campagna Abbonamenti, come la precedente, è aperta a tutti i tifosi Crociati con i vecchi abbonati che hanno garantito il diritto al prezzo agevolato loro riservato in ogni settore.

Chi era titolare di “Tessera Crociata” (tipologia di abbonamento che quest’anno non è stata riproposta), per esigenze di carattere tecnico, potrà abbonarsi solo agli sportelli del Tardini (nei due giorni previsti), dove sarà indispensabile recarsi anche per effettuare i cambi di posto e/o di settore.