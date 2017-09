I Boys elogiano la squadra: "Hanno lottato 90'"

Un ko sotto l'acqua tra le polemiche (Parma-Brescia 01-LEGGI) (Le cascate del Tardini - GUARDA), e se i tifosi hanno votato per un plebiscitario "La partita era da sospendere" (Leggi l'esito del sondaggio): "La pioggia costante di certo non ha aiutato e, nel finale del primo tempo, si sono toccati anche dei buoni picchi, con gran parte della Nord a sostenere un Parma alla ricerca del gol del vantaggio. Gol del vantaggio che, purtroppo, trova invece il Brescia a inizio secondo tempo. Gol che taglia le gambe ai nostri, viste le tantissime pozzanghere presenti sul terreno di gioco, e anche alla Nord che, in questi secondi 45', risulta troppo "silenziosa", non aiutando di certo i ragazzi a ottenere anche solo un pareggio che, nel frattempo, risultava davvero difficile da strappare. Nonostante gli sforzi profusi dagli undici in campo la partita termina quindi 1-0 per gli ospiti che vanno a festeggiare sotto i loro tifosi. Anche i crociati però, giustamente, passano sotto la Nord a fine partita a salutare, ringraziando per il sostegno anche oggi e nonostante la pioggia scrosciante; applausi meritati anche per loro che, nonostante la sconfitta, hanno lottato su ogni pallone provando in tutti i modi a portare a casa almeno un punto". I ragazzi della Nord, non si danno per vinti e rilanciano, in vista di un match importante come quello di Perugia: "Siamo solo alla terza giornata e sabato c'è un'importantissima partita in casa di un'altra squadra molto forte: il Perugia, quindi, senza pensarci due volte, saliamo tutti insieme sul solito pullman dei Boys Parma e sosteniamo i ragazzi per tutti i novanta minuti, per rialzare la testa dopo questo piccolo passo falso c'è bisogno di tutti!".