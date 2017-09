"Cina, vietato investire nel calcio", ma il Parma è tranquillo

"Non possano più essere investiti nel calcio capitali provenienti dalla Cina", una frase che fa sgranare gli occhi ai tifosi del Parma (E, soprattutto, visti i soldi in ballo, a quelli di Milan e Inter). A pronunciarla, lasciando qualche preoccupazione nel popolo crociato è il vicepresidente della Camera di commercio italo-cinese, Fu Yixiang, che spiega: "In questo momento il calcio è uno di quei settori in cui è proibito investire per la Cina. La decisione è stata presa in estate e difficilmente cambierà a ottobre, non è previsto un cambiamento in tal senso. Il ministero cinese ha dato una indicazione precisa in cui ha quantificato gli investimenti favorevoli, consigliati e vietati. Tra questi ultimi ci sono immobiliare, turismo e i club sportivi. Il problema non è tanto pagare qualche milione (11milioni, infatti, nelle casse del parma sono arrivati, ndr) ma le prospettive di investimento futuro. Gli investimenti nel calcio sono considerati incomprensibili: non c’è un vero ritorno in termini economici e si pensa che ci sia rischio di riciclaggio". Si rischierebbero multe salatissime: “La federazione calcistica cinese ha attuato un regolamento per frenare i trasferimenti. Per ogni milione che si paga all’estero se ne deve versare uno a titolo di multa, che viene data per lo sviluppo interno del calcio. Il regolamento dice che questi soldi saranno destinati ai giovani giocatori cinesi”. Un'esternazione che, in questa fase di transizione del passaggio di proprietà, ha preoccupato i tifosi, si diceva. Nel breve, però, il Parma è tranquillo. Questo era un problema conosciuto sin dall'estate scorsa e le tempistiche di acquisizione del Parma non cambiano: dopo il congresso del partito comunista cinese si capirà definitivamente quale soluzione adottare ma di fatto nulla è cambiato nei piani per la cessione del club crociato. Del resto il fatto che nelle casse del Parma siano arrivati già 11 milioni (che eventualmente non saranno restituiti) è di per se garanzia di una transazione che dovrebbe essere risolta positivamente. I costi di gestione sono coperti grazie all’impegno dei sette soci originali, come previsto appunto, dagli accordi.