Ghirardi è roba vecchia, nessuna multa per Lucarelli

Multa o non multa? Capitan Lucarelli alla fine non è stato multato dal Parma visto che la sua lettera "aperta" a Tommaso Ghirardi non riguarderebbe il Parma attuale e quindi non rientrerebbe nella fattispecie prevista dal codice etico in vigore.

