Altra fumata nera, Lega B commissariata. Cellino "Un passo avanti"

Ennesima fumata nera in Lega Serie B dove è mancato il numero legale nell’assemblea elettiva convocata oggi. La Serie B viene quindi commissariata e l'avvocato Mauro Balata assumerà il ruolo di commissario, come deciso dal Consiglio federale. Presenti solo dodici società su 22. L’assemblea non è stata quindi costituita. "Pensate che sia un passo indietro invece è un passo avanti. Almeno ci siamo resi conto che dobbiamo trovare una unione di intenti. Il commissario non è un male, può essere anche un'aspirina. Fermo restando che non gli sarà permesso di snaturare e portare in Lega politiche non attinenti al calcio", lo dice Massimo Cellino, presidente del Brescia, rispondendo ai giornalisti all'uscita della Lega Serie B dopo che non è stato raggiunto il numero legale nella Assemblea elettiva convocata oggi. "La Lega ha capito che deve reagire. Tempistiche? Penso che prima di Natale - aggiunge Cellino - si possa fare tutto e anche bene. Oggi eleggere un presidente non sarebbe stato un passo avanti, sarebbe stato un compromesso".

"In questi quattro anni - spiega - l'ingerenza della politica nella Lega è vergognosa. C'è stato un esproprio proletario. Questo commissariamento ci fa aprire gli occhi. E' un atto di violenza politica, deformante. In Italia abbiamo avuto successo nel calcio quando abbiamo lasciato la politica fuori dal calcio. Oggi abbiamo la politica all’interno del calcio. Perciò ci stiamo adeguando a fare un mestiere che non sappiamo fare!.

