D'Aversa: "Abbiamo avuto diverse occasioni ma è venuta meno la determinazione"

Mister D'Aversa commenta la sconfitta del Parma con il Perugia: "Abbiamo avuto occasioni da gol. Non mi è piaciuta la determinazione. Se pensiamo di poter vincere le partite solo per il nome che portiamo, in questo campionato faremo molta fatica. Fa la differenza la voglia di portare a casa il risultato". Nel video, ecco l'intervista completa all'allenatore dei crociati.