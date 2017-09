Calaiò: "Chiediamo scusa ai tifosi, dobbiamo fare tutti un esame di coscienza"

Dopo la sconfitta del Parma, Emanuele Calaiò non usa mezzi termini: chiede scusa ai tifosi per il 3-0, "il Perugia ci ha messi sotto, da tutti i punti vista. Dobbiamo fare tutti un esame di coscienza, me per primo che sono uno dei più anziani" e in questo momento fa il capitano. Per questo, dice Calaiò, "mi prendo la responsabilità per la figura che abbiamo fatto oggi". La partita con l'Empoli sarà un'occasione di riscatto. Ecco la video-intervista a Calaiò: