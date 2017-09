Non solo ottimismo in laguna: "Parma, nuova rivalità"

Verso Venezia-Parma, una sfida che solo pochi mesi fa valeva la serie B. Come è andata a finire si sa: veneti nella serie cadetta dalla porta principale, crociati attraverso i play-off. Adesso, dopo 5 giornate, il campionato (lunghissimo) delle due squadre si deve assestare: Venezia a 7 punti, quattro pareggi (due consecutivi) e una vittoria, ma imbattuto; Parma sei punti, tre sconfitte consecutive. Il testa a testa dello scorso anno tra le due squadre non è scivolato via, in mezzo ci sono anche le aggressioni ai tifosi crociati, in laguna, da parte degli ultras del Venezia. E, il patron del Venezia, Joe Tacopina, infatti, parla di una "nova rivalità": “Ci sono due modi di vedere le cose in questo inizio di stagione: si può dire che abbiamo vinto poco oppure che non abbiamo mai perso. Ovviamente voglio vincere, ma non ho nessuna lamentela da fare nei confronti della squadra. A Cesena avremmo dovuto vincere, abbiamo avuto cinque occasioni da gol e non le abbiamo sfruttate. Con lo Spezia penso che non avremmo meritato di perdere, Granoche ha fatto Phelps. Sono soddisfatto anche per il pareggio di Avellino. Non sono insoddisfatto, ma spero di poter fare qualcosa di più. Ci mancano Geijo e Garofalo, che in fase offensiva si comporta come un altro attaccante, ma mi piace quello che sto vedendo, anche perché le partite ci sono servite per prendere un po’ di misure al nostro campionato. Ci manca ancora qualcosa, ma abbiamo una grande alchimia. Col Parma si sta creando una storia di nuova rivalità. Siamo partite entrambe dalla Serie D due anni fa e abbiamo fatto un percorso comune. Adesso c’è la partita di sabato, poi ci saranno Carpi e Ternana, dopodiché avremo un’idea più chiara del valore della squadra". E, tra i neroverdiarancio regna l'ottimismo, Stefano Moreo ricorda: "L'anno scorso ho segnato sia all'andata che al ritorno: il Parma, a quanto pare, mi porta bene, quindi spero che possa capitare ancora. Però adesso vedremo le scelte che farà il mister, per questa partita. Io sto sempre dando il massimo in tutti gli allenamenti, in tutte le gare, per fare meglio, quindi vedremo poi che cosa dirà il campo sabato prossimo”.