Carra: "4 squadre più attrezzate di noi per la A. Puntiamo ai play-off"

Conferenza stampa nel centro sportivo di Collecchio con l'ad del Parma, Luca Carra. Un intervento a 360 gradi per fare il punto della situazione. "La società non è assente e sta andando avanti con i progetti previsti. Percorso che avevamo deciso di intraprendere due anni fa e che non è finito con la promozione in serie B. Non vogliamo fiducia gratis ma lavoriamo per far crescere la società", ha esordito il dirigente crociato per poi commentare: "La campagna abbonamenti non è un flop. Giocare spesso di sabato ha inciso perché molta gente lavora". Sul campionato: "Ci sono almeno quattro squadre più attrezzate del Parma per salire in A. Il nostro obiettivo è entrare nei play off". Closing con i cinesi? "Fra la terza e la quarta settimana di ottobre".