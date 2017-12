Secondo: "Abbiamo giocato contro il Parma di Tanzi e Ghirardi". La società crociata: "Ora le scuse"

Dopo partita incandescente, quello del post Parma-Pro Vercelli, match vinto dai crociati per 3-0 (Leggi). Apre il fuoco il tecnico piemontese, Gianluca Grassadonia, che non manda giù le scelte dell'arbitro Martinelli: "Risultato pesante? E' riduttivo. La gara è stata fortemente condizionata: la rivedrò con calma (spiegherà poi "tipo il gol annullatoci nel primo tempo e l'espulsione di Konate"). Non mi è piaciuta assolutamente la direzione della gara: troppi cartellini gialli. Troppi. Troppi. E a senso unico. E' una sconfitta che ci brucia. L'espulsione? Voglio rivedere l'episodio. Erano spalla a spalla, si trattava di un contrasto. Non era un'occasione da gol, Baraye non era davanti. Capisco che siamo a Parma, contro il Parma, ma noi siamo la Pro Vercelli. Io non ho ancora capito perché è stato annullato il primo gol, la partita sarebbe cambiata. Gli episodi cambiano la partita". Rincara la dose il presidente della Pro Vercelli, Massimo Secondo: "Il gol lo abbiamo fatto: non ho capito il perchè, così come l'espulsione. Abbiamo sempre taciuto. Ora basta: capisco che abbiamo giocato contro il Parma di Tanzi, Ghirardi, che ha dato ottima prova di sè nella semifinale dei play-off l'anno scorso contro il Pordenone. Una squadra importante ma non dobbiamo esagerare, un minimo rispetto lo meritiamo pure noi". Parole che hanno offeso la dirigenza crociata, che ha risposto con un comunicato: "Dal primo giorno della sua fondazione, il Parma Calcio 1913 ha deciso di non commentare mai, per scelta, episodi arbitrali, né ha mai cercato alibi fuori dal campo in caso di sconfitta. Quotidianamente cerca di non alimentare le frequenti polemiche sterili, per contribuire allo sviluppo di un ambiente calcistico più sereno. Nell’intervista rilasciata oggi dal presidente della Pro Vercelli Massimo Secondo ai canali ufficiali del suo club, però, non solo vengono menzionati personaggi che nulla hanno a che fare con l’attuale società, rinata dalle ceneri di un fallimento, ma vengono fatte pesanti allusioni che non possono essere accettate. Il Parma Calcio 1913 non è più disposto a tollerare affermazioni che vanno ad intaccare il suo nome, la sua immagine e la sua integrità. Per questo motivo la società crociata auspica che, al di là delle eventuali iniziative da parte degli organi competenti, il presidente della Pro Vercelli abbia almeno il buon senso di scusarsi".