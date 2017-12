"Il Parma di Tanzi e Ghirardi": altro che scuse, la Pro Vercelli difende il presidente

Altro che scuse. L'ultima puntata della querelle Parma-Pro Vercelli (leggi), o meglio Parma-Secondo (presidente dei piemontesi) non sono certo le scuse chieste dai crociati, anzi. La società sette volte scudettata difende il proprio presidente, "sfidando" il Parma a rivolgersi alle autorità competenti. La storia, in sintesi: il Parma vince (meritatamente e nettamente per 3-0) contro la Pro Vercelli (Leggi). Due episodi caratterizzano la partita: un gol annullato ai piemontesi (fuorigioco) e l'espulsione di Konaté. L'allenatore Grassadonia prima, velatamente, ma soprattutto il presidente Secondo, dopo e pesantemente, contesta l'arbitraggio facendo allusioni al passato (in negativo) storico del Parma:"Abbiamo giocato contro il Parma di Tanzi e Ghirardi che ha dato ottima prova di sè nella semifinale dei play-off l'anno scorso contro il Pordenone". Il Parma risponde chiedendo le scuse. Che non sono arrivate da Vercelli, anzi: "F.C. Pro Vercelli 1892 e il suo Presidente sono a disposizione per tutte le iniziative che, sollecitate dal Parma Calcio 1913, vorranno assumere gli organi competenti. Per il resto raccogliamo solamente l’idea di non alimentare ulteriori polemiche e pertanto non risponderemo a eventuali nuovi comunicati".