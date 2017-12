Cade il Bari, il Parma resta nel trio in vetta

Il Parma è primo in classifica in Serie B. Con la sconfitta del Bari (3-1 a sorpresa a CHiavari sul campo del Virtus Entella) i Crociati restano in vetta a quota insieme proprio al Bari e al Palermo, ma in virtù della miglior differenza reti (+10) la squadra di D'Aversa si gode il primato al termine della 17esima giornata di campionato. L'altro posticipo del pomeriggio, Avellino-Carpi, è terminato 1-1.