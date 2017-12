Parma-Pro Vercelli: tutti promossi ma il migliore è Insigne

Riprende la marcia la squadra di D'Aversa, che, complice la sconfitta del Bari, torna al primo posto con un secco 3-0 alla Pro Vercelli.

Parma - Pro Vercelli: La vostra classifica - Grande periodo di forma per Bomber Insigne sul podio per la quarta volta di fila: per lui gol ma non solo. Al secondo posto una new entry e per la prima volta un centrocampista: Ciccio Corapi, autore di un gran gol sotto la Nord per il 3-0 finale, la speranza è che resti fino a fine stagione. Il sempre presente Gagliolo al terzo posto, mentre Lucarelli per la seconda giornata di fila si deve "accontentare" della quarta piazza. Al quinto posto l'altro goleador di giornata: Scavone, ancora però a secco nella classifica generale.

La classifica generale - Prosegue la rincorsa di Bomber Insigne, adesso a solo 8 punti di distacco dal capitano: 20 punti recuperati in sole 4 giornate! Gagliolo consolida il suo terzo posto con un altro punto prezioso. Finalmente primi punti per un centrocampista, un po a sorpresa tocca a Ciccio Corapi conquistare i primi punti in stagione.

17a GIORNATA: Parma - Pro Vercelli 3 - 0 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Insigne 5 punti

2 Corapi 3 punti

3 Gagliolo 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 32 pt; Insigne 24 pt; Gagliolo 18 pt; Frattali 9 pt; Calaiò 7 pt; Di Cesare 6 pt; Nardi 5 pt; Di Gaudio 4 pt; Iacoponi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Corapi 3 pt; Baraye 1 pt

16a GIORNATA: Carpi - Parma 2 - 1 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Nardi 5 punti

2 Insigne 3 punti

3 Baraye 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 32 pt; Insigne 19 pt; Gagliolo 17 pt; Frattali 9 pt; Calaiò 7 pt; Di Cesare 6 pt; Nardi 5 pt; Di Gaudio 4 pt; Iacoponi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Baraye 1 pt

15a GIORNATA: Parma - Ascoli 4 - 0 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Insigne 5 punti

2 Iacoponi 3 punti

3 Mazzocchi 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 32 pt; Gagliolo 17 pt; Insigne 16 pt; Frattali 9 pt; Calaiò 7 pt; Di Cesare 6 pt; Di Gaudio 4 pt; Iacoponi 4 pt; Mazzocchi 3 pt

14a GIORNATA: Cittadella - Parma 1 - 2 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Calaio' 5 punti

2 Insigne 3 punti

3 Lucarelli 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 32 pt; Gagliolo 17 pt; Insigne 11 pt; Frattali 9 pt; Calaiò 7 pt; Di Cesare 6 pt; Di Gaudio 4 pt; Mazzocchi 2 pt; Iacoponi 1 pt

13a GIORNATA: Frosinone - Parma 2 - 1 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Lucarelli 5 punti

2 Gagliolo 3 punti

3 Iacoponi 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 31 pt; Gagliolo 17 pt; Frattali 9 pt; Insigne 8 pt; Di Cesare 6 pt; Di Gaudio 4 pt; Mazzocchi, Calaiò 2 pt; Iacoponi 1 pt

