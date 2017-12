Di Gaudio e Frattali: "Peccato, ma un punticino non fa mai male" Video

Antonio Di Gaudio, ha portato in vantaggio con un bel gol il Parma Calcio: “Sono contento, perché, grazie a questa bella rete, ho sbloccato la partita, indirizzandola come volevamo noi. Purtroppo, poi, nel secondo tempo la Ternana è venuta fuori ed è riuscita a pareggiare. C’è rammarico, perchè volevamo portare a casa tre punti per noi fondamentali. E’ un’occasione persa, ma molte volte da gare così siamo usciti sconfitti contro avversari che ci avevano messo meno sotto come determinazione. Il punticino non fa mai male, ma noi oggi, come del resto ogni volta, volevamo la vittoria". Pierluigi Frattali, con tre prodigiosi interventi è stato uno dei protagonisti:“L’aspetto negativo del risultato di oggi è che, se vogliamo fare qualcosa di importante, queste partite vanno portate a casa. Dobbiamo imparare a crescere sotto questi aspetti, perché, quando sei lassù in classifica, ogni lasciata è persa. Con un po’ più di convinzione e cattiveria, probabilmente avremmo vinto. Però, bisogna anche guardare il bicchiere mezzo pieno: abbiamo fatto un punto fuori casa, che ha mosso la classifica".