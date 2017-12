Empoli e Frosinone vincono: i piani alti si affollano (Aspettando Bari-Palermo)

Decide un rigore di Donnarumma allo scadere del primo tempo: l'Empoli sconfigge il Carpi e si porta a 29 punti. Dopo quattro pareggi di fila, il Frosinone batte 2-0 il Brescia dell’ex allenatore Marino e aggancia in testa il Parma in attesa della sfida do domani fra Bari e Palermo. La prima dei giallo azzurri è di Citro, in campo inizialmente al posto di Dionisi, bravo al 29' pt a recuperare il pallone ai limiti dell’area e infilare Minnelli. La seconda rete, al 31' grazie a Dionisi subentrato a Citro, abile a deviare in rete la sfera da due passi. Il Frosinone ha colpito anche un palo con Daniel Ciofani al 16' pt e ha creato almeno altre cinque chiare occasioni da rete. Al 40' st ospiti in dieci per l’espulsione di Meccariello dopo una entrata su Dionisi, un fallo che l’arbitro Saia ha giudicato da rosso diretto. Il Frosinone affianca il Parma in vetta. Il Venezia non riesce più a vincere (tre pari e una sconfitta nell’ultimo mese). Anche la Pro Vercelli esce imbattuta da Sant'Elena, meritando ampiamente l'1-1 finale. La squadra di Inzaghi passa al primo vero affondo: all’8' pt, corner di Del Grosso, testa di Cernuto e gol. In una partita dai ritmi lenti, i lagunari gestiscono il vantaggio fino all’errore di Audero al 45' pt, sfruttato da Firenze per il gol del pari. E, nel secondo tempo, sono addirittura gli ospiti a rendersi più pericolosi, con il portiere del Venezia che si riscatta con almeno un paio di parate non semplici. Nel finale (48' st) allontanato dalla panchina per proteste l’allenatore della Pro Vercelli Grassadonia.

I RISULTATI

Ascoli-Entella 1-1

Cesena-Pescara 4-2 (ieri)

Cittadella-Avellino 2-2

Empoli-Carpi 1-0

Frosinone-Brescia 2-0

Novara-Cremonese 1-1 (ieri)

Salernitana-Perugia 1-1

Spezia-Foggia 1-0 (ieri)

Ternana-Parma 1-1 (ieri)

Venezia-Pro Vercelli 1-1

LA CLASSIFICA (Bari-Palermo domani alle 17:30)

Parma 30

Frosinone 30

Bari 29

Palermo 29

Empoli 29

Cittadella 28

Cremonese 27

Venezia 27

Carpi 24

Perugia 23

Novara 23

Salernitana 23

Spezia 23

Entella 21

Avellino 21

Brescia 21

Pescara 21

Cesena 21

Foggia 18

Ternana 18

Pro Vercelli 18

Ascoli 15

Bari e Palermo una partita in meno.