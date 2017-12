Il Palermo si issa in vetta alla classifica di Serie B a quota 32 sbancando il San Nicola. Per il Bari, dopo la netta sconfitta subita a Chiavari con l'Entella, arriva un'altra sberla: i rosanero rifilano tre gol (apre le marcature l'ex difensore del Parma Andrea Rispoli, quindi Trajkovski e Coronado) tutti nella ripresa e ora guardano la serie cadetta dall'alto in basso. Il Parma e il Frosinone restano a due punti a quota 30, ma dietro i piani alti restano affollatissimi con altre cinque squadre in tre punti.

La classifica della Serie B