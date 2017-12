La società Parma Calcio 1913 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale, in virtù della collaborazione con la società A.C. Rezzato, dei calciatori Mohamed Coly e Davide Giorgino.

Mohamed Coly ha disputato 12 presenze con il Parma, mentre Davide Giorgino ne ha collezionate 56, partecipando attivamente alla risalita del Parma dalla Serie D fino alla Serie B, segnando inoltre due reti. La prima, di testa nel derby contro la Reggiana, rimarrà indiscutibilmente nella storia del nostro club (Guarda il gol di Giorgino nel derby: video)

Ad entrambi va il ringraziamento della società crociata per la professionalità e per l’impegno dimostrato, e il migliore augurio per il prosieguo della loro carriera