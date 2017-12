Fumogeni prima della partita con la Ternana: denunciati due tifosi del Parma

Due tifosi del Parma sono stati denunciati dalla Digos di Terni per aver acceso dei fumogeni poco prima dell’inizio della partita contro la Ternana, giocata allo stadio Liberati lo scorso 8 dicembre. Nei confronti dei due denunciati, accusati di accensione di strumenti per l’emissione di fumo, è stato avviato anche l’iter amministrativo per il Daspo.

Una sanzione amministrativa, per la violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo, è stata invece disposta nei confronti di altre tre tifosi del Parma, per aver esposto una coreografia non autorizzata nella pausa tra il primo e secondo tempo. Tutti e cinque i tifosi si trovavano nel settore dedicato agli ospiti della Curva Ovest. I fatti contestati sono stati filmati dalle telecamere dello stadio, attraverso le quali gli agenti della Digos hanno poi identificato i presunti responsabili.