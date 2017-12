D'Aversa: "Soddisfatto dell'interpretazione della gara. Peccato non aver fatto gol" Video

Roberto D’Aversa commenta il pareggio, senza gol, del Parma con il Cesena (leggi): "Se andiamo a vedere le occasioni create e la mole di gioco non c’è stata partita, non abbiamo concesso nulla ad una squadra abile a giocare di rimessa. Se nel primo tempo avessimo fatto gol sarebbe stata un’altra partita, se poi non la sblocchi puoi farti prendere dalla frenesia ma non l’abbiamo nemmeno avuta perchè non abbiamo concesso loro nulla in ripartenza. Sono soddisfatto delle prestazione, di più ai ragazzi non posso chiedere, non era semplice, di fronte avevamo una squadra difficile da affrontare anche per come è strutturata: in campo è poi entrato anche un attaccante come Cacia che è il capocannoniere della storia della Serie B. Per come hanno interpretato la gara i ragazzi sono soddisfatto“.