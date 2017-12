Bari, Grosso: "Contro il Parma un esame difficile"

«Tra alti e bassi, in questi quattro mesi, la costanza è stata quella di lavorare per migliorarsi. Il tutto è stato fatto, però, con grande passione, grande senso del dovere e voglia di rappresentare al meglio questa importante città»: è l’approccio del tecnico del Bari, Fabio Grosso, alla gara di domani contro il Parma al San Nicola (ore 20.30), definita «esame difficile».

«Domani affrontiamo una big del campionato - ha detto grosso sugli emiliani - e vogliamo cavalcare l’entusiasmo di Perugia per provare a fare un buon risultato, entusiasmo che non deve sfociare in euforia, altrimenti commetteremmo già il primo errore. Abbiamo voglia di andare avanti con equilibrio. Conosciamo le qualità del Parma che sono di primissimo ordine. Sono bravi a difendersi e abili in fase offensiva». «Sarà un’esame difficile, senza dubbio, ma che serve - ha concluso Grosso - per crescere guardando al futuro». Tra gli indisponibili nella fila dei pugliesi ci sono i difensori Gyomber, Morleo e Anderson e la punta Cissè. Possibile la conferma in avanti del brasiliano Nenè.