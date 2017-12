Parma contro lo Spezia in maglia speciale fucsia: no alla violenza sulle donne

Il Parma Calcio 1913 continua a sostenere la campagna di sensibilizzazione “Maschi che si immischiano”, promossa da un gruppo spontaneo di cittadini parmigiani formatosi circa un anno fa, per combattere la violenza sulle donne. L’ha fatto partecipando alla conferenza stampa del 26 ottobre scorso, durante la quale è stato rinnovato l’impegno e il sostegno del club, assieme alle Zebre Rugby, per portare avanti l’iniziativa. L’ha fatto anche tramite il proprio Settore Giovanile e la propria squadra femminile: tutte le compagini sono infatti scese in campo con un particolare laccio al polso o sulle proprie scarpe da gioco.

Durante Parma-Avellino, lo scorso 29 ottobre, sugli spalti del Tardini è stata distribuita una cartolina dedicata all’iniziativa. Contro lo Spezia, nella gara in programma domani (27 dicembre 2017, fischio d’inizio ore 20:30), Lucarelli e compagni scenderanno invece in campo con una speciale maglia con croce bianca su sfondo fucsia, lo stesso colore utilizzato dai promotori ell’iniziativa. Per sostenere ancor di più la campagna di “Maschi che si Immischiano”, e per dire ancora una volta, sempre con più forza, no alla violenza sulle donne.