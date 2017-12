Bari-Parma: difesa sempre al top, il capitano il migliore

Nuovo 0-0 per il Parma ma stavolta su un campo difficile come quello di Bari, va bene così soprattutto per la migliore difesa del torneo (con il Palermo). Stasera sfida ostica con lo Spezia dell'ex Gilardino.

Bari - Parma: La vostra classifica - La migliore difesa del torneo è ben presente in tutti i suoi uomini nella vostra Top5: grande il capitano migliore in campo, poi altri due sempre-presenti come Gagliolo e Frattali. Al quarto posto si rivede Di Cesare (in campo per l'assenza di Mazzocchi), chiude Iacoponi.

La classifica generale - Altro allungo decisivo per il capitano, eletto migliore del girone di andata (e pensare che si era parlato di un suo addio al calcio giocato...). Gagliolo con i suoi 3 punti si porta a meno -2 da Insigne e stacca Frattali che si deve accontentare di un punto. Sfiora il podio Di Cesare fermo sempre a 7 punti.

20a GIORNATA: Bari - Parma 0 - 0 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Lucarelli 5 punti

2 Gagliolo 3 punti

3 Frattali 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Insigne 24 pt; Gagliolo 22 pt; Frattali 20 pt; Calaiò 7 pt; Di Gaudio 7 pt; Di Cesare 6 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Corapi 3 pt; Baraye 1 pt

19a GIORNATA: Parma - Cesena 0 - 0 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Frattali 5 punti

2 Lucarelli 3 punti

3 Gagliolo 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 36 pt; Insigne 24 pt; Gagliolo 19 pt; Frattali 19 pt; Calaiò 7 pt; Di Gaudio 7 pt; Di Cesare 6 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Corapi 3 pt; Baraye 1 pt

18a GIORNATA: Ternana - Parma 1 - 1 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Frattali 5 punti

2 Di Gaudio 3 punti

3 Lucarelli 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 33 pt; Insigne 24 pt; Gagliolo 18 pt; Frattali 14 pt; Calaiò 7 pt; Di Gaudio 7 pt; Di Cesare 6 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Corapi 3 pt; Baraye 1 pt

17a GIORNATA: Parma - Pro Vercelli 3 - 0 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Insigne 5 punti

2 Corapi 3 punti

3 Gagliolo 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 32 pt; Insigne 24 pt; Gagliolo 18 pt; Frattali 9 pt; Calaiò 7 pt; Di Cesare 6 pt; Nardi 5 pt; Di Gaudio 4 pt; Iacoponi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Corapi 3 pt; Baraye 1 pt

16a GIORNATA: Carpi - Parma 2 - 1 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Nardi 5 punti

2 Insigne 3 punti

3 Baraye 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 32 pt; Insigne 19 pt; Gagliolo 17 pt; Frattali 9 pt; Calaiò 7 pt; Di Cesare 6 pt; Nardi 5 pt; Di Gaudio 4 pt; Iacoponi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Baraye 1 pt

