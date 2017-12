Capodanno? Giusto un brindisi per Daniele Faggiano. Il ds sta infatti lavorando a pieno ritmo, complice la pausa del campionato, per coprire, in primis, le falle nella rosa create dagli infortuni. In attacco i problemi di infermeria sono risaputi. Due i nomi emersi oggi: Parma interessato a Ardemagni dell'Avellino, su cui ha puntato gli occhi anche il Venezia. La voce più insistente, invece, parla di un clamoroso scambio tra Coda e Ceravolo, due ritorni. Capitolo centracampo: ai crociati piacerebbe Vacca, copsì come su Barillà avrebbero messo gli occhi Cremonese, Venezia, Foggia, Cesena e Avellino.