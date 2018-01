Parma calcio, definito il nuovo cda. Non ci sarà un vicepresidente

La società Parma Calcio 1913 comunica che nei giorni scorsi sono stati definiti il CdA e il modello di governance futuri del club, conseguenti all’ingresso del nuovo socio di maggioranza. L’assemblea dei soci per la nomina ufficiale dei componenti del nuovo CdA, si svolgerà a metà gennaio.

I nuovi membri che saranno nominati in rappresentanza dell’azionista di maggioranza sono Wang Kangning, già Vicepresidente del Granada CF, Chen Yisong, Feng Lin e Yan Ding.

Nei giorni scorsi la stessa assemblea ha confermato Jiang Lizhang Presidente del Parma Calcio 1913. Luca Carra è stato confermato Amministratore Delegato. Paolo Piva resta Consigliere di Amministrazione in rappresentanza di Parma Partecipazioni Calcistiche. Non sono più previste nel nuovo CdA cariche di Vice-Presidente. Giacomo Malmesi, socio di Nuovo Inizio, resta Consigliere di Amministrazione, unitamente a Pietro Pizzarotti, in rappresentanza di Nuovo Inizio, compagine parmigiana che detiene il 30% delle quote azionarie. Hernan Crespo e’ stato nominato Ambassador del club in Italia e nel mondo, con il compito di sviluppare e rafforzare il brand Parma Calcio soprattutto a livello internazionale, attraverso le relazioni con gli sponsor e lo sviluppo del progetto “Parma Legends”.