E' il nome più blasonato (e quotato) per sopperire alla cronica assenza, per sovraffollamento dell'infermeria, di attaccanti: Giampaolo Pazzini sarebbe sul taccuino di Daniele Faggiano nel mercato di gennaio. Sulla scia del forte attaccante di Pescia ci sarebbero anche Chievo e Torino, e il richiamo della serie A è sempre forte. Ma il ds crociato in questi giorni non resta certo fermo davanti alla porta del Verona a bussare: si starebbe studiando anche il ritorno di Cerri o l'acquisto di Di Carmine. In uscita, Germoni sarebbe nel mirino di Perugia e Lecce, così come Scaglia interessa agli umbri. Per Barillà, pista Venezia, Cremonese e Cesena.