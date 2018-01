Parma-Spezia: il capitano tradisce, la difesa no

Terzo 0 - 0 di fila per il Parma che si conferma la migliore difesa del torneo (insieme al Palermo). Gara condizionata dall'espulsione del capitano nel primo tempo, partita alla fine bruttina ma era importante non perdere. Appuntamento adesso il 20 gennaio con la prima di ritorno a Cremona.

Bari - Parma: La vostra classifica - Male il capitano condizionato dall'espulsione ma bene il resto della difesa con Frattali e Di Cesare decisamente i migliori in campo. Entrati nel secondo tempo hanno dato il loro prezioso contributo sia Corapi che Sierralta, divisi da un solo punto. Al quinto posto il "sempre presente" Iacoponi che insieme a Gagliolo completa una difesa quasi perfetta.

La classifica generale - Grande balzo di Frattali, non solo tra i pali ma anche nella classifica generale, supera in un solo colpo Insigne e Gagliolo e termina il girone di andata al secondo posto. Fatta eccezione per Frosinone, Frattali si è confermato sicuramente un portiere affidabile. Balzo anche per Di Cesare che sale al quinto posto con 9 punti. Per Ciccio Corapi invece si tratta del quarto punti, non pochi per uno che è sempre entrato dalla panchina.

21a GIORNATA: Parma - Spezia 0 - 0 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Frattali 5 punti

2 Di Cesare 3 punti

3 Corapi 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 25 pt; Insigne 24 pt; Gagliolo 22 pt; Di Cesare 9 pt; Calaiò 7 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 4 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Baraye 1 pt

20a GIORNATA: Bari - Parma 0 - 0 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Lucarelli 5 punti

2 Gagliolo 3 punti

3 Frattali 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Insigne 24 pt; Gagliolo 22 pt; Frattali 20 pt; Calaiò 7 pt; Di Gaudio 7 pt; Di Cesare 6 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Corapi 3 pt; Baraye 1 pt

19a GIORNATA: Parma - Cesena 0 - 0 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Frattali 5 punti

2 Lucarelli 3 punti

3 Gagliolo 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 36 pt; Insigne 24 pt; Gagliolo 19 pt; Frattali 19 pt; Calaiò 7 pt; Di Gaudio 7 pt; Di Cesare 6 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Corapi 3 pt; Baraye 1 pt

18a GIORNATA: Ternana - Parma 1 - 1 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Frattali 5 punti

2 Di Gaudio 3 punti

3 Lucarelli 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 33 pt; Insigne 24 pt; Gagliolo 18 pt; Frattali 14 pt; Calaiò 7 pt; Di Gaudio 7 pt; Di Cesare 6 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Corapi 3 pt; Baraye 1 pt

17a GIORNATA: Parma - Pro Vercelli 3 - 0 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Insigne 5 punti

2 Corapi 3 punti

3 Gagliolo 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 32 pt; Insigne 24 pt; Gagliolo 18 pt; Frattali 9 pt; Calaiò 7 pt; Di Cesare 6 pt; Nardi 5 pt; Di Gaudio 4 pt; Iacoponi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Corapi 3 pt; Baraye 1 pt

