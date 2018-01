Un attaccante per il Parma: i lettori scelgono Matri. Cerri secondo

Per rafforzare l'attacco del Parma i nostri lettori preferiscono Matri. Con il calciomercato iniziato in questi giorni, abbiamo chiesto ai nostri lettori quale attaccante vorrebbero. Nel sondaggio abbiamo proposto 5 nomi: Alessandro Matri, Samuel Di Carmine, Alberto Cerri, Massimo Coda, Matteo Mancosu.

Il 40% dei votanti ha scelto Alessandro Matri, in forza al Sassuolo. Il parmigiano Cerri, ora al Pescara, è il secondo più votato: 22%. Seguono Di Carmine (18%), Coda (11%) e Mancosu (9%).