Colpo del Parma sul mercato: Alessio Da Cruz, attaccante del Novara, è in questo momento a Collecchio per definire i dettagli del suo passaggio in maglia crociata. Nato il 18 gennaio 1997, è di nazionalità olandese. Cresciuto nell'Ajax, ha giocato come professionista in Olanda nel Twente per tre anni prima di essere ceduto in prestito al Dordrecht lo scorso anno (29 presenze, 5 gol). Quest'anno con la maglia del Novara in Serie B ha totalizzato 19 presenze e 5 gol.