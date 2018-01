Under 16 e Under 15, due pareggi (1-1) nel doppio allenamento col Pordenone

Le formazioni Under 16 e Under 15 del Parma Calcio 1913 – i cui campionati, dopo la sosta natalizia, riprenderanno domenica prossima 14 Gennaio 2018 con la prima giornata di ritorno ospitando entrambe la Pro Vercelli (gli u 15 alle 12 al Noce, gi U 16 alle 14 sul Campo Centrale delle Giovanili al Centro Sportivo di Collecchio) – hanno sostenuto, nel primo pomeriggio di oggi, domenica 7 Gennaio 2017, un doppio allenamento congiunto con rispettivi i pari età del Pordenone al Centro Sportivo di Collecchio. Entrambe le sgambate (2 tempi da 40′ gli U 16, 2 tempi da 35′ gli u 15) sono terminate in parità: 1-1.

Under 16 Crociati, sul “Centrale” in vantaggio con Trezza con un bel pallonetto a coronare un primo tempo molto buono, non altrettanto la ripresa, con un gol subito su un disimpegno sbagliato. Gli Under 15, sul “Sintetico”, per primi in rete con Lusha al 26′ (stop e tiro su cross di Bolzoni), al 18′ si fanno raggiungere con un tiro da entro l’area degli avversari deviato in autogol da Bolzoni al 18′ st.

ALLENAMENTI CONGIUNTI PARMA-PORDENONE / LE FORMAZIONI CROCIATE



PARMA UNDER 16 (1° TEMPO 4-3-3) – Ferrari; Fantini, Galeotti, Smerilli, Casarini; Anastasia (Cap), Romano, Di Mario; Trezza, Mambriani, Schifano. All. Cardone

PARMA UNDER 16 (2° TEMPO 4-3-3) – Rinaldi; Marchese, Omorodion, Cugini, Gramostini; Rizzi, Baucina, Di Mario; Papa, Mambriani, El Ghazzouli. All. Cardone

PARMA UNDER 15 – Borrelli (1′ st Savignano); Lasagni, Rudi Bonotti; Ferrari, Nurcja (1′ st Torri), Manghi (1′ st Markovski); Savignano, Bolzoni, Lusha (1′ st Letsyuk), Bonacini, Zucconi (1′ st Foresta). All. Bucchioni