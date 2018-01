Vota la Top 11 di Serie B del girone d'andata

Chiuso il girone d'andata con il Palermo davanti a tutti, il campionato riprende il 20 con la prima di ritorno. In questi giorni tiene banco il mercato. Ma è anche tempo di bilanci (provvisori) e di giochi. Insomma, tra tifo, passione e discussioni, ci divertiamo anche a stilare la classifica dei migliori giocatori del campionato. E lo chiediamo a voi, reparto per reparto, di votare la Top 11 (allenatore compreso) del girone d'andata. Indichiamo alcuni nomi che si sono messi in evidenza, ma l'occhio attento di alcuni tifosi/lettori può averne notati altri. Quindi, nei commenti, potete indicare il vostro giocatore preferito, noi lo sottoporremo al giudizio-voto dei nostri lettori.

-> Vota il miglior portiere

-> Vota il miglior difensore

-> Vota il miglior centrocampista

-> Vota il miglior attaccante

-> Vota il miglior allenatore