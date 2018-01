(Dopo il colpo Da Cruz) Radiomercato: oggi si è parlato più di uscite che di entrate

Dopo il colpo Da Cruz (Guarda il video), Parma (il ds Faggiano) di nuovo al lavoro per sistemare la rosa. Più che le entrate, oggi radiomercato ha parlato di uscite. Sul fronte entrate, si diceva, interesse crociato per Laverone (Avellino) nel ruolo di terzino destro. Sul versante opposto, esterno sinistro, Mazzotta (per cui il Parma aveva manifestato un forte interesse) sembra invece diretto al Brescia. Fiamozzi, laterale destro, del Bari, interessa al Parma. Il futuro di Coda, più volte avvicinato alla casacca crociata, sembra invece ancora legato al Benevento. Uscite, si diceva: la più importante sembra la partenza di Calaiò, per cui ci sarebbero stati contatti con il Palermo. In attesa ci sarebbe il Bari. Il Fano aspetta Saporetti e Ramos. Germoni si allena già con il Perugia, manca solo la firma. Barillà interessa alla Salernitana.