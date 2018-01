Calciomercato del Parma nel vivo, tra trattative e voci

Mercato sempre più nel vivo. In entrata, manca solo la firma per Vacca, oggi a Collecchio per assistere all'allenamento dei crociati. Frenata, invece, per Mazzotta: Zeman ha posto un veto sul giocatore. Nemmeno Firenze vestirà la casacca crociata: andrà a Venezia. Puscas, avvicinato in più occasioni al Parma, sembra invece indirizzato in Sicilia: "Mi piacerebbe giocare nel Palermo". Infine, il nome eccellente, già vicino ai crociati quest'estate Matri. Il Sassuolo solo quando lo avrà sostituito lo lascerà libero. Magari di fare solo qualche chilometro e trasferirsi nella nostra città. In uscita, frenata (a parole) per Calaiò a Palermo: Tedino, l'allenatore, ha dichiarato: "Un giocatore bravo e funzionale, ma sono contento dei miei". Lescano piace all'Arezzo.