Si allontana Matri, interessano Chiricò e Ferrante. Nocciolini alla Samb?

Da regolamento della serie cadetta (numero di over e under) ma soprattutto da progettualità, il Parma procede perfettamente su due binari: entrate e uscite. Presi Vacca e Da Cruz, sul versante acquisti/prestiti Faggiano sta seguendo svariate piste (e mollate altre) Interessa Chiricò del Foggia, la richiesta di 500 mila euro sembra sembra superabile, meno l'insistenza e le offerte dell'Entella. Parma interessato anche a Ferrante del Brescia. Iachini ha detto no a Pazzini: questo allontana Matri da Parma. Da Sassuolo,però, il Parma spinge sempre per avere Gazzola. Uscite: dopo il saluto di Ciccio Corapi (Trapani), Nocciolini sta parlando con la Samb. Barillà è tra Salertinata e Avellino. Scaglia è diretto a Foggia.