"Vetrina crociata": ecco i premiati

Centinaia di bandierine Crociate sventolate al ritmo della colonna sonora dello storico inno del Parma Calcio “Forza Parma, è il grido di battaglia!!!”, interpretato dal coro della scuola Cocconi diretto dalla maestra Beniamina Carretta e cantato da tutta la platea. E’ un contesto tradizionale, che si rinnova da quindici anni. Trasudando autentica parmigianità, quel sentimento di affetto che la città di Parma e il suo territorio vantano e stimano nei confronti della loro squadra di pallone.

Si tratta dell’atto finale, la premiazione, dell’iniziativa ‘Vetrina Crociata’ organizzata nel periodo natalizio dall’associazione di promozione sociale ‘I Nostri Borghi’ in collaborazione con il nostro club, l’Ascom Confcommercio, il Comune e il nostro sponsor tecnico Erreà. Coinvolgendo commercianti, alunni di scuole di ogni ordine e grado e cooperative sociali.

Si è ripetuto, questa mattina, nella sala Aurea della Camera di Commercio. Con la partecipazione dell’amministratore delegato Luca Carra e del direttore sportivo Daniele Faggiano, i quali hanno testimoniato il loro apprezzamento per un progetto che diffonde non solo l’amore e la simpatia per il Parma Calcio, ma pure i valori dello sport e il senso di appartenenza a una comunità.

Carra e Faggiano, insieme al presidente de ‘I Nostri Borghi’ Fabrizio Pallini, all’assessore all’Educazione e all’inclusione Ines Seletti e al vicedirettore di Ascom Cristina Mazza, hanno premiato le migliori vetrine giudicate dal voto popolare con i coupon pubblicati dal partner Gazzetta di Parma e dalla giuria artistica.

VOTO POPOLARE

1. SCUOLA DELL’INFANZIA ‘SANTA TERESA BAMBIN GESU” DI PONTETARO – BAR CROCETTA

2. IV A E IV B SCUOLA PRIMARIA ‘MICHELI’ – SANITARIA BAIALUNA

3. II B SCUOLA PRIMARIA ‘DON MILANI’ – LA BOTTEGA DEL MOBILE

VOTO GIURIA ARTISTICA

1. COOPERATIVA ‘I GIRASOLI’ – NEGOZIO ‘I GIRASOLI’

2. V B SCUOLA PRIMARIA ‘MARIA LUIGIA’ – NEGOZIO ‘QUARZO ROSA’

3. IV B SCUOLA PRIMARIA ‘COCCONI’ – EDICOLA RONSISVALLE

PREMIO POESIA

1. I T E II B LICEO ‘BERTOLUCCI’ – SETTI ABBIGLIAMENTO

2. II C SCUOLA PRIMARIA ‘CORAZZA’ – CARTOLERIA SALSI

3. UNITALSI – PROFUMERIA GIANFRANCA/CONAD CAMPUS

4. SCUOLA ‘SAN BENEDETTO’ – POLIAMBULATORIO ‘MARIA LUIGIA’

PREMI SPECIALI

Per la cura e la semplicità delle composizioni: V B SCUOLA PRIMARIA CONVITTO ‘MARIA LUIGIA’ – BAR MAFALDA

Per la sintonia con le tradizioni natalizie: I E SCUOLA MEDIA DI NOCETO – RISTORANTE ‘IL PIANETINO’

Per l’originalità della proposta: SCUOLA DELL’INFANZIA ‘CASA FAMIGLIA’ – PIZZERIA ‘DA PIERO’

PREMIO COMUNITA’

CENTRO EDUCATIVO ‘VILLA SANTA MARIA’ – FARMACIA MANTOVANI