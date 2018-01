Tra pochi giorni riprende il campionato di Serie B, per un girone di ritorno (visto l'equilibrio) che promette scintille. In questi giorni tiene banco il mercato. E si gioca anche di fantasia. Dopo la nostra Top 11 del girone d'andata (Guarda) avevamo chiesto ai lettori di votare la loro (vostra). Dopo tantissimi voti, eccola. Tanto Empoli (in attacco), molto Parma (in difesa) e un po' di Palermo.