Parmamercato: Faggiano scatenato...a tutto campo

Gazzola l'ultimo (leggi), ma Da Cruz (leggi) e Vacca (guarda) rendono il mercato crociato già più che positivo. Faggiano, però, non si ferma certo qui, visto che oggi si è letteralmente scatenato (come si suol dire a proposito di radiomercato) nelle trattattive a "tutto campo", reparto per reparto. In difesa interessano gli esterni Djorjevic e Semenzato del Catania oltre a Morleo del Bari. A centrocampo piacciono Falco (a Perugia ma del Bologna) e Fossati (Verona). Esterni offensivi nel mirino del ds crociato sono Bonaiuto del Perugia, Ciciretti (del Benevento) per cui vincere la concorrenza del Genoa e Orsolini dell'Atalanta anche se Gasperini pare non volerlo lasciare andare via. E ora i due "big", Pazzini e Matri, trattative "eterne" e complesse: per il primo salgono le quotazioni del Toro, per il secondo le possibilità di vestire la maglia crociata scendono al 20%. In uscita, Barillà piace al Novara, così come ci sono trattative per Mazzocchi e Siligardi. E, proprio sulle uscite, torna a "sparare" il presidente del Pordenone Mauro Loviso, nello specifico sul trasferimento di Nocciolini alla sua squadra: "Faggiano me lo ha ceduto a patto che non dica più che hanno rubato la promozione".