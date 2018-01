Parma, ultimo colpo: preso il centrocampista Anastasio

Poco prima della conferenza in cui sono stati presentati i giovatori nuovi, Vacca, Gazzola e Ciciretti (Guarda) ultimo colpo del mercato per i crociati, visto che il ds Faggiano ha detto che in entrata le trattative sono chiuse. A centrocampo, raggiunta l'intesa per Armando Anastasio, classe '96 di proprietà del Napoli ma che nella prima parte di stagione ha giocato col Carpi: per lui solo una presenza.