L'Avellino espugna Brescia La classifica di serie B

Gran colpo dell’Avellino che nel posticipo della 227ª giornata di serie B espugna il campo di Brescia al termine di una gara con cinque gol e continui cambi di scenario: finisce 3-2 per la squadra di Novellino.

L’Avellino passa in vantaggio al 16': cross da sinistra di Bidaoui sul secondo palo dove è appostato Molina che non sbaglia. Il Brescia ribalta però la partita in un minuto: tra il 27' e il 28' ecco la doppietta di Torregrossa con il primo gol di testa, il secondo di destro potente. Non è tutto perché nella ripresa c'è un altro colpo di scena: l’Avellino prima fa il 2-2 (all’8') con Castaldo e poi trova il vantaggio al 15' con Bidaoui. In entrambe le circostanze, pasticci della difesa di casa. L’Avellino sale a quota 28 punti, il Brescia resta a 23.

La classifica