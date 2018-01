Cremonese-Parma: si salva solo la difesa

Stava per arrivare il quarto 0-0 consecutivo poi Cavion ad un minuto dal 90' ha rotto gli equilibri e per gli uomini di D'Aversa è arrivata una brutta battuta di arresto. E' necessario un pronto riscatto. domani 27 gennaio al Tardini il Novara reduce dalla vittoria sul Carpi ma che staziona al quindicesimo posto in classifica.

Cremonese-Parma: La vostra classifica - Sono solo 4 i giocatori che si salvano dal naufragio di Cremona, il portiere e tre difensori, a conferma di quanto centrocampo e attacco non stanno brillando particolarmente. Come per la sfida interna con lo Spezia i migliori sono Frattali e Di Cesare, bene anche Iacoponi al terzo posto, poi Gagliolo e Scavone.

La classifica generale - Continua al rimonta di saracinesca Frattali che sale a 30 punti, a meno 11 dal capitano. Di Cesare consolida la quinta postazione salendo a quota 12, muove invece la classifica Iacoponi che sale a quota 5.

22a GIORNATA: Cremonese - Parma 1 - 0 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Frattali 5 punti

2 Di Cesare 3 punti

3 Iacoponi 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 30 pt; Insigne 24 pt; Gagliolo 22 pt; Di Cesare 12 pt; Calaiò 7 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Baraye 1 pt

21a GIORNATA: Parma - Spezia 0 - 0 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Frattali 5 punti

2 Di Cesare 3 punti

3 Corapi 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 25 pt; Insigne 24 pt; Gagliolo 22 pt; Di Cesare 9 pt; Calaiò 7 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 4 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Baraye 1 pt

20a GIORNATA: Bari - Parma 0 - 0 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Lucarelli 5 punti

2 Gagliolo 3 punti

3 Frattali 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Insigne 24 pt; Gagliolo 22 pt; Frattali 20 pt; Calaiò 7 pt; Di Gaudio 7 pt; Di Cesare 6 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Corapi 3 pt; Baraye 1 pt

19a GIORNATA: Parma - Cesena 0 - 0 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Frattali 5 punti

2 Lucarelli 3 punti

3 Gagliolo 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 36 pt; Insigne 24 pt; Gagliolo 19 pt; Frattali 19 pt; Calaiò 7 pt; Di Gaudio 7 pt; Di Cesare 6 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Corapi 3 pt; Baraye 1 pt

18a GIORNATA: Ternana - Parma 1 - 1 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Frattali 5 punti

2 Di Gaudio 3 punti

3 Lucarelli 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 33 pt; Insigne 24 pt; Gagliolo 18 pt; Frattali 14 pt; Calaiò 7 pt; Di Gaudio 7 pt; Di Cesare 6 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Corapi 3 pt; Baraye 1 pt

