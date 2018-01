"Complimenti, i ragazzi hanno interpretato il match nel modo migliore" Video

Il tecnico crociato, D'Aversa, commenta la vittoria contro il Novara: "Durante la settimana ho pensato solo a lavorare e cercare di far capire ai ragazzi che a prescindere dal sistema del gioco la cosa molto importante è la determinazione nell’affrontare la gara, sia per quanto riguarda le palle inattive, sia su qualsiasi altra cosa, alla fine quel che fa la differenza è la voglia di portare a casa il risultato, quello che non c’era stato negli ultimi 20 minuti a Cremona: avevo il rammarico di aver perso per strada altri punti e nel girone di ritorno non sempre c’è la possibilità di recuperarli, però oggi devo fare i compimenti ai miei ragazzi perchè hanno interpretato la partita nei migliore dei modi pur avendo cambiato qualcosa sotto l’aspetto tattico“.