Mercato, la volata finale: Pinamonti, Matri o Pazzini in crociato? (Se parte Calaiò)

Chiusura il 31 gennaio, domani, alle 23. Il mercato sta vivendo la sua volata finale. E pare che l'idea di Andrea Pinamonti 18enne gioiellino dell'Inter non sia uscita dalla testa del ds crociato Faggiano. Ma il suo trasferimento al Parma è al centro di un valzer ben definito dalle frequenze di radiomercato. Protagonista anche Emanuele Calaiò: l'attaccante che non ha mai chiesto, nè vuole lasciare i crociati è palermitano. E proprio i rosanero spingono per averlo. Quindi, Pinamonti (piace a Cagliari e Sassuolo) arriverebbe solo se Zamparin e i rosanero riuscissero a convincere l'arciere a tornare in Sicilia. Ma la girandola di attaccanti, nei fatti è ben più ampia, se si considera che all'Hotel Melià di Milano, sede del calciomercato milanese, in serata sono arrivati gli agenti di Matri, Pazzini e Pinamonti per un summit.