Brescia, 1.113 biglietti (vendita on line) per i tifosi crociati

Il GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) della Questura di Brescia, riunitosi questa mattina in vista della gara tra Brescia e Parma di sabato prossimo, ha stabilito l’apertura della vendita on line dei biglietti del Settore Curva Sud Ospiti. Sono 1.113 i posti a disposizione, con la possibilità di acquistare i tagliandi in Tribuna per i residenti in Emilia Romagna, a cui rimangono interdetti i settori Gradinata e Curva Nord. I biglietti potranno essere acquistati senza necessità di Tessera del Tifoso/Fidelity Card. I tagliandi di Curva Sud Ospiti sono in vendita sul circuito Listicket fino alle ore 19 di domani, venerdì 2 febbraio. (Nella foto, una trasferta di tifosi crociati Anni '50. Da parmacalcio1913.com).