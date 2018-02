Come cambia la Serie B: tutti gli acquisti e le cessioni di gennaio

PARMA 7

Acquisti: Ciciretti (Benevento, A), Da Cruz (Novara, A), Gazzola (Sassuolo, D), Anastasio (Napoli, D), Junior Vacca

(Foggia, C).

Cessioni: Ramos (Cosenza, D), Germoni (Perugia, D), Scaglia (Foggia, D), Corapi (Trapani, C), Nocciolini (Pordenone, A),

Saporetti (Fermana, D)

Il voto va all'impegno, anche economico, per migliorare la squadra che sulla carta esce più forte. La mancata partenza di alcuni elementi ''in esubero'' può però avere un peso negativo.

ASCOLI 6,5

Acquisti: Ganz (Pescara, A), Kanouté (Pescara, C), Martinho (Bari, C), Agazzi (Alessandria, P), Monachello (Atalanta, A), Cherubin

(Hellas, D)

Cessioni: Ragni (Alessandria, P), Pérez (Cosenza, A), Cinaglia (Cremonese, D), Santini (Siena, A)

Era la più bisognosa di ritocchi e ne ha fatti, in seconda- terza fascia, in tutti reparti, specie in attacco.

AVELLINO 5,5

Acquisti: Morero (Juve Stabia, D), De Risio (Padova, C), Wilmots (KSV Roeselare, C), Vajushi (Pro Vercelli, A), Cabezas (Atalanta, C)

Cessioni: Paghera (C, Pro Vercelli), Camarà (Akragas,A), Suagher (Cesena, D)

Da valutare lo spessore di Cabezas, il resto è piccolo cabotaggio.

BARI 5,5

Acquisti: Empereur (Foggia, D), Henderson (Celtic, C), Andrada (River Plate, A), Balkovec (NK Domzale, D), Oikonomou (Bologna, D), Diakité (Svincolato, D)

Cessioni: Greco (Foggia, A), Scalera (Fidelis Andria, D), Martinho (Ascoli, C), Tonucci (Foggia, D), Fiamozzi (Pescara, D)

Sulla carta ha rinforzato la difesa, ma la verità la dirà il campo. In avanti restano gli esuberi.

BRESCIA 5,5

Acquisti: Spalek (MSK Zilina, A), Embalo (Palermo, A), Curcio (Fidelis Andria, D), Okwonkwo (Bologna, A), Konstantinidis (Paok, D)

Cessioni: Cattaneo (Reggiana, C), Lancini (Fidelis Andria, D), Bertoli (Prato, A), Ferrante (Pisa, A), Machin (Pescara, C), Checchin (Viterbese, C)

Ha fatto poco: i colpi Embalo e Okwonkwo sono scommesse non ancora vinte.

CARPI 6,5

Acquisti: Melchiorri (Cagliari, A), Calapai (Modena, D), Lulja (Zenith Audax, D), Di Chiara (Benevento, D), Garritano (Chievo, A), Solini

(Modena, D),

Cessioni: Blanchard (Alessandria, D), Vitturini (Pescara, D)

S'è pulito in casa, piazzando anche un paio di innesti funzionali.

CESENA 5,5

Acquisti: Emmanuello (Perugia, C), Suagher (Avellino, D), Fedele (Foggia, C), Pierini (Sassuolo, A)

Cessioni: Rigione (Ternana, D), Gliozzi (Padova, A), Kone (Frosinone, C), Panico (Teramo, A), Sbrissa (Cremonese, C)

Poteva e forse doveva fare di più. Sulla carta non s'è rinforzato.

CITTADELLA 6

Acquisti: Vido (Atalanta, A), Liviero (Svincolato, D)

Cessioni: Litteri (Venezia, A), Camigliano (Cosenza, D), Bizzotto (Viterbese, A)

Vido per Litteri lascia le cose immutate. Resta un buon gruppo.

CREMONESE 6,5

Acquisti: Cinaglia (Ascoli, D), Sbrissa (Cesena, C), Scamacca (Sassuolo, A)

Cessioni: Salviato (Padova, D), Scarsella (Trapani, C), Stanco (Sambenedettese, A)

Tre arrivi e tre partenze per una panchina più competitiva.

EMPOLI 7

Acquisti: Brighi (Empoli, C), Imperiale (Catanzaro, D), Maietta (Bologna, D), Rodriguez (Salernitana, A), Gabriel (Milan, P)

Cessioni: Picchi (Pistoiese, D), Romagnoli (Bologna, D), Jakupovic (Juventus, A), Simic (Sampdoria, D)

Rimediato a volo al crac del portiere, ha preso Maietta per la difesa e alternative di esperienza negli altri reparti. Riparte da favorita.

FOGGIA 6,5

Acquisti: Greco (Bari, D), Tonucci (Bari, D) Zambelli (Svincolato, D), Kragl (Frosinone, C), Scaglia (Parma, D), Duhamel (Quevilly, A), Sainz Maza (Pordenone, A), Calabresi (Roma, D),

Cessioni: Empereur (Bari, D), Vacca (Parma, C), Sarno (Padova, A), Calderini (Viterbese, A), Fedele (Cesena, C), Pelizzoli (P), Chiricò (A), Coletti (C), Lodesani (A) e Sanchez (P, tutti svincolati)

Ecco, qui c'è stato un tentativo di cambiare rotta con 5-6 pedine cambiate nell'undici-base. Ma l'unica certezza di miglioramento viene da Kragl.

FROSINONE 7,5

Acquisti: Kone (Cesena, C), Chibsah (Benevento, C)

Cessioni: Gargiulo (Gravina, D)

Due innesti mirati alla fisicità con cui coprire la difesa. Oggi è la squadra più forte.

NOVARA 6

Acquisti: Maracchi (Trapani, C), Puscas (Inter, A), Seck (Roma, D)

Cessioni: Da Cruz (Parma, A), Armeno (Reggina, C), Manconi (Livorno, A), Tartaglia (Fidelis Andria, D), Schiavi (Cuneo, C)

Se Puscas vale Da Cruz, mercato sufficiente, altrimenti il gruppo di Corini resterà nell'anonimato.

PALERMO 5,5

Acquisti: Fiore (Standard Liegi, D), Moreo (Venezia, A),

Cessioni: Cionek (SPAL, D), Monachello (Ascoli, A), Embalo (Brescia, A)

È vero che non aveva bisogno di molto, ma ha fatto pochino, prendendo solo riserve e cedendo Cionek.

PERUGIA 5,5

Acquisti: Germoni (Parma, D), Gustafson (Torino, C), Dellafiore (Svincolato, D), Leali (Zulte Waregem, P), Nura (Roma, D), Gonzalez (Hellas Verona, D)

Cessioni: Emmanuello (Cesena, C), Brighi (Empoli, C), Falco (Pescara, A), Choe (Olbia, C), Monaco (Salernitana, D), Han (Cagliari, A)

L'esito dei molti avvicendamenti è incerto. Han non è stato rimpiazzato, Leali deve mantenere le promesse.

PESCARA 6,5

Acquisti: Gravillon (Benevento, D), Falco (Perugia, A), Yamga (Carpi, C), Machin (Brescia, C), Fiamozzi (Bari, D), Bunino (Juventus, A)

Cessioni: Ganz (Ascoli, A), Mitrita (Craiova, A), Selasi (Lecce, C), Benali (Crotone, C), Pigliacelli (Pro Vercelli, P), Kanouté (Pro Vercelli, C), Forte (Monza, A), Zampano (Udinese, D), Vitturini (Carrarese, D), Lath (Atalanta, A)

Ha cambiato tutta la panchina, prendendo un paio di potenziali titolari. Zeman ha qualche cartuccia in più.

PRO VERCELLI 6

Acquisti: Pigliacelli (Pescara, P), Da Silva (Svincolato, A), Bertosa (NK Istra, D), Kanoute (Benevento, A), Alex (Salernitana, A), Alcibiade (FeralpiSalò, D), Paghera (Avellino, C), Gozzi (Alessandria, D), Gatto (Chievo, A), Reginaldo (Trapani, A), Ivan

(Sampdoria, C)

Cessioni: Ebagua (Baniyas, A), Legati (FeralpiSalò, D), Vajushi (Avellino, A), Moschin (Cuneo, P), Polidori (Trapani, A), Firenze (Crotone, A), Rocca (Sampdoria, C), Bruno (Siracusa, D),

Tanta voglia di rifare la squadra, e quindi tanti scambi, ma non è detto che elementi datati come Reginaldo e Gozzi migliorino le cose.

SALERNITANA 5,5

Acquisti: Popescu (Modena, D), Monaco (Perugia, D), Casasola (Alessandria, D), Palombi (Lazio, A)

Cessioni: Gatto (Virtus Entella, A), Rizzo (Catania, C), Alex (Pro Vercelli, A), Cicerelli (Pordenone, A), Perico (Livorno, D), Rodriguez (Empoli, A)

Gli arrivi non bilanciano le partenze, ha un po' rinfoderato le ambizioni.

SPEZIA 7

Acquisti: Palladino (Genoa, A), Mora (SPAL, C), Manfredini (Modena, D), De Francesco (Reggina, C)

Cessioni: Candela (Genoa, D), Datkovic (Cracovia, D), Okereke (Cosenza, A), Acampora (Virtus Entella, C), Vignali (Reggiana, C), Soleri (Roma, A), Calabresi (Foggia, D)

Ha inserito i veterani Mora e Palladino in un telaio già solido, riuscendo a sfoltire bene la rosa. Può ripetere il piazzamento da

play-off.

TERNANA 5,5

Acquisti: Rigione (Cesena, D), Piovaccari (Zehjang Yiteng, A), Statella (Cosenza, C), Signori (Venezia, C), Repossi (Varese, A)

Cessioni: Taurino (Fidelis Andria, A), Tiscione (Matera, C), Gigli (Matera, C), Bombagi (Pordenone, C)

Anche qui parecchio via vai ma stringi stringi in una squadra in apnea (3 sole vittorie) sono stati inseriti solo Signori e Rigione.

Poco.

VENEZIA 7

Acquisti: Litteri (Cittadella, A), Frey (Chievo, D), Firenze (Crotone, A)

Cessioni: Moreo (Palermo, A), Signori (Ternana ,C), Tortori (Carrarese, D), Caccavallo (Catania, A), Fabris (Padova, C)

Qui s'è fatto il contrario con interventi chirurgici nelle zone più scoperte. Litteri è più di categoria rispetto a Moreo, la

squadra pare più competitiva.

V. ENTELLA 5,5

Acquisti: Gatto (Salernitana, A), Acampora (Spezia, C), Cremonesi (SPAL, D), Nikic (Siroki Brijeg, D), Alijii (Svincolato, D)

Cessioni: Baraye (Carrarese, D), Borra (Carrarese, P), Mota (Sassuolo, A)

Cremonesi e Gatto sono un po' poco per una formazione che annaspa.

