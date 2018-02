I tifosi (comunque) promuovono alla grande il mercato del Parma

Vacca, Gazzola, Da Cruz, Ciciretti e Anastasio gli acquisti del Parma nelle sessione invernale di calciomercato. Avevamo chiesto ai tifosi se il mercato del Parma li avesse soddisfatti (Guarda il sondaggio). Moltissimi voti e con ben il 63% vittoria dei sì.

Il mercato crociato

ACQUISTI: Ciciretti (a, Benevento), Vacca (c, Foggia), Gazzola (c, Sassuolo), Da Cruz (a, Novara), Anastasio (c, Napoli).

CESSIONI: Giorgino (c, Rezzato), Coly (d, Rezzato), Galuppini (c, Cuneo), Zommers (p, Cosenza), Ramos (d, Cosenza), Giorno (c, Vicenza), Corapi (c, Trapani), Lescano (a, Sicula Leonzio), Nocciolini (a, Pordenone), Scaglia (c, Foggia), Ramos (d, Cosenza), Saporetti (d, Fermana), Germoni (d, Perugia).