Parma, (Nel momento del bisogno) è arrivata l'ora di Ciciretti

Potrebbe essere, più che la medicina, la scintilla per dare il "fuoco" che servirebbe a questo Parma. Da oggi Cicireti è tornato a disposizione di Roberto D'Aversa, alla ripresa degli allenamenti dopo due giorni di riposo lui c'era. E' lui il colpo del mercato della B. Predestinato per la A e per il Napoli (con gol alla Samp e alla Juve, oltre al brillante campionato l'anno scorso con la promozione) è venuto al Parma in serie B. Difficile venga schierato dal primo minuto domenica contro il Perugia, ma andrà in panchina, pronto ad essere utilizzato.